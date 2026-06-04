Merate, con Fotolibera la mostra concorso “Inquadro il territorio”

L’obiettivo del concorso fotoartistico è quello di valorizzare le bellezze del territorio

La mostra è ospitata a Villa Confalonieri dal 6 al 14 giugno con premiazione finale

MERATE – “Inquadro il territorio”: è il titolo del primo Concorso Fotoartistico promosso da Fotolibera con l’intento di valorizzare il territorio delle provincie di Lecco, Bergamo, Milano, Monza Brianza e Como attraverso un dialogo tra diverse forme d’arte, fotografia – pittura – scultura (bassorilievi).

“La pittura ha sempre cercato di fermare il tempo, di catturare la luce su una tela, di restituire anima a un paesaggio – precisano gli organizzatori di Fotolibera -. Poi è arrivata la fotografia — e invece di sostituire il pittore, ne ha raccolto l’eredità. Stesso sguardo, stesso desiderio: rendere visibile ciò che agli occhi distratti sfugge. È da questo connubio antico tra le due arti che nasce il nostro concorso fotoartistico, sostenuto anche dall’amministrazione comunale, che ringraziamo”.

Le opere che hanno partecipato al concorso saranno in mostra dal 6 al 14 giugno a Villa Confalonieri: l’inaugurazione è in programma sabato 6 alle 16. La mostra sarà aperta al pubblico il 6, 7, 13 e 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A conclusione della mostra, domenica 14 giugno alle 16 è prevista la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici, giudicate da una giuria di esperti di fotografia e arte.