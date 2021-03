Merate, con il Collegio Villoresi Voci di Pasqua: tre incontri aperti a tutti

Si comincia giovedì 1° aprile con la reverenda Vickie Lela Sims del clero della Church of England

Gli incontri saranno online e vogliono offrire un’occasione per riflettere sulle sfide e sulle caratteristiche del periodo attuale

MERATE – Il Collegio Villoresi di Monza e Merate celebra la Pasqua con tre incontri con figure di primo piano per riflettere sulle sfide e sulle caratteristiche del periodo attuale, alla ricerca di frammenti di verità in un periodo di grande disorientamento. Gli appuntamenti sono aperti a tutto il territorio e dedicati, in particolare agli studenti delle superiori, agli universitari, agli insegnanti e ai genitori.

La rassegna si aprirà giovedì 1° aprile alle 16 con la Reverenda Vickie Lela Sims del clero della Church of England, che proporrà una riflessione sulle contrapposizioni che caratterizzano ogni gruppo umano, soprattutto nei periodi travagliati, e su come il significato profondo della Pasqua possa guidare la loro risoluzione.

Venerdì 2 aprile alle 18.30, il Professor Francesco Vaia, direttore sanitario INMI Spallanzani di Roma, dialogherà con il Rettore e con alcuni giovani sul rapporto tra Vita e morte e sul significato che assumono alla luce degli ultimi mesi di pandemia, responsabile di cambiamenti radicali nelle nostre abitudini e percezioni.

L’ultimo appuntamento sarà Sabato 3 aprile, alle ore 16, in compagnia del Professor Kurt Appel, teologo dell’Università di Vienna. Il Professore si interrogherà sul significato più profondo della Fede.

Tutti gli eventi saranno accessibili in diretta sulla piattaforma Teams (tutti i link di accesso sono disponibili sul sito del Collegio) e le registrazioni saranno successivamente rese disponibili sul canale YouTube della scuola.