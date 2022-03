Merate, con la festa del papà ultimo appuntamento del Family Show al Teatro Manzoni

In scena, sabato 19 alle 16, lo spettacolo “Hakuna Matata – Il Re Leone”

Ultimo appuntamento per i più piccoli con il musical portato in scena dalla compagnia Soldout e All Crazy

MERATE – Ultimo appuntamento sabato 19 marzo alle 16 al Teatro Manzoni di Merate per la mini rassegna Family show con lo spettacolo “Hakuna Matata – Il Re Leone” prodotto dalla Compagnia Soldout e All Crazy con la regia di Michele Visone.

Adatto anche al pubblico dei più piccoli, lo spettacolo mette in scena il famoso cartoon della Disney ambientato nella savana in forma di musical. Musiche coinvolgenti interpretate dal vivo, narrazione e costumi sapranno creare un’atmosfera speciale che unisce bambini e adulti immersi in una storia indimenticabile. Sarà anche una splendida occasione per festeggiare tutti i papà presenti a teatro nella giornata a loro dedicata.

Ingresso posto unico 5 euro. Biglietteria aperta dalle 14.30 lo stesso giorno dello spettacolo.

Info: meratecinema@gmail.com – info@duepuntisrl.it ; whatsapp 351 5890142 (solo messaggi) www.cineteatro.chiesadimerate.it