Merate, con “Next generation” la rassegna teatrale per le nuove generazioni

La rassegna si terrà in Auditorium a Merate il sabato pomeriggio dal 30 aprile al 21 maggio

In scena quattro spettacoli con compagnie teatrali diverse per un pubblico giovane di diverse età

MERATE – Quattro spettacoli pensati per bambini, ragazzi e giovani come opportunità di crescita e arricchimento culturale. E’ in programma dal 30 aprile al 21 maggio in Auditorium a Merate la rassegna Next generation – Teatro promossa dall’assessorato alla Cultura insieme all’ufficio cultura e allo staff della biblioteca civica Manzoni. Promossa grazie al contributo messo a disposizione da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nel bando “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022”, l’iniziativa punta a evidenziare, come ricordato dall’assessore Fiorenza Albani, “l’importanza della presenza fisica e aggregativa che le attività culturali possono dare, ponendo in primo piano il coinvolgimento emotivo che, soprattutto in quest’era digitale e di emergenza sanitaria, si è allontanato dalle nostre vite quotidiane”.

La rassegna raggruppa quattro compagnie teatrali del tessuto lombardo: Teatro Linguaggicreativi, Teatro del Vento, Schedia Teatro e Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica.

Si comincia sabato 30 aprile alle 16 con “Ma pure questo è amore”, uno spettacolo divertente, delicato, sofferente, come solo l’amore sa essere, rivolto a ragazzi dai 13 anni in su (QUI LA LOCANDINA).

Sabato 7 maggio, sempre alle 16, sarà la volta de “L’arca” raccontata ai bambini, un’avventura colorata tutta da scoprire e dedicata ai più piccoli (Produzione Teatro Del Vento – dai 3 anni in su).

Largo alla curiosità sabato 14 maggio con “Piccoli sogni”, produzione Schedia Teatro, rivolta ai bambini dai 2 anni in su.

Infine sabato 21 maggio spazio alla produzione Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica con “Che forma hanno le nuvole”, spettacolo proposto a bambini dai 6 anni in su.

(QUI LA LOCANDINA)

I biglietti sono disponibili, da martedì 12 aprile, presso la biblioteca Comunale “A. Manzoni” in piazza Riva Spoleti 1 durante gli orari di apertura: lunedì dalle 14 alle 18; dal martedì al sabato dalle 10 alle

18. Le tariffe sono le seguenti: gratuito fino a 14 anni, dai 15 ai 25 anni 5 euro, da 26 a 64 anni 10 euro, dai 65 anni 8 euro.