Merate, con “Orgoglio e pop corn” va in scena un brioso omaggio a Jane Austen

La serata si è tenuta venerdì in Auditorium a Merate

Un omaggio a Jane Austen, intramontabile autrice di “Orgoglio e pregiudizio”, a 250 anni dalla nascita

MERATE – Un incontro interessante e divertente per raccontare Jane Austen con brio e leggerezza. Ha colto nel segno “Orgoglio e pop corn”, la serata promossa ieri, venerdì, in Auditorium dalla Pro Loco per omaggiare, a 250 anni dalla nascita, l’intramontabile autrice di “Orgoglio e pregiudizio”.

Letizia Dorinzi ed Elisa Morini

Sul palco, intervistata da Letizia Dorinzi, consigliera del sodalizio con sede in via Roma, la brillante Elisa Morini, guida letteraria, appassionata di scrittura inglese, speaker radiofonica e influencer che ha tratteggiato un ritratto di Austen con le tinte dell’ironia e della vivacità.