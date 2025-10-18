Merate, con “Orgoglio e pop corn” va in scena un brioso omaggio a Jane Austen

La serata si è tenuta venerdì in Auditorium a Merate

Un omaggio a Jane Austen, intramontabile autrice di “Orgoglio e pregiudizio”, a 250 anni dalla nascita

MERATE – Un incontro interessante e divertente per raccontare Jane Austen con brio e leggerezza. Ha colto nel segno “Orgoglio e pop corn”, la serata promossa ieri, venerdì, in Auditorium dalla Pro Loco per omaggiare, a 250 anni dalla nascita, l’intramontabile autrice di “Orgoglio e pregiudizio”.

Sul palco, intervistata da Letizia Dorinzi, consigliera del sodalizio con sede in via Roma, la brillante Elisa Morini, guida letteraria, appassionata di scrittura inglese, speaker radiofonica e influencer che ha tratteggiato un ritratto di Austen con le tinte dell’ironia e della vivacità.