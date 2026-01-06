Merate, con Ronzinante ben 10 repliche di Wannsee

Intenso programma di repliche dello spettacolo Wannsee a cui si aggiungono due proiezioni del film

Tante le richieste giunte a Ronzinante da scuole, Comuni e associazioni per celebrare la giornata della Memoria

MERATE – Un intenso programma di repliche, affiancate anche da due proiezioni della versione cinematografica. A sei anni dal debutto, il 24 gennaio del 2020 “Wannsee”, lo spettacolo della compagnia Ronzinante scritto da Ivano Gobbato, che ricostruisce fedelmente un episodio cruciale per l’umanità avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, è oggetto di tantissime richieste che giungono da istituti scolastici, comuni e associazioni per celebrare al meglio la giornata della Memoria.

Si comincia sabato 10 gennaio alle 21 al TeatrOreno di Vimercate all’interno della

rassegna “Palco & Solidarietà” organizzata dall’Ass. Claudio Colombo per l’Oncologia ODV mentre giovedì 15 gennaio alle 21 tappa al Teatro San Fedele di Calusco d’Adda con l’appuntamento organizzato da I Volontari di Calusco.

Sabato 17 gennaio sarà la volta delle due repliche teatrali per le scuole a Merate mentre martedì 27 gennaio alle 21 Ronzinante sarà presente allo SpazioSfera di Bussero su invito di Anpi.

Martedì 27 gennaio si torna in provincia di Lecco con la proiezione del film Wannsee: l’appuntamento è alle 21 alla biblioteca di Bulciago mentre venerdì 30 gennaio alle 21 sarà la sala congressi della Scuola Secondaria de La Valletta Brianza (LC) a ospitare lo spettacolo. Si torna a Merate sabato 31 gennaio con due nuove repliche teatrali per le scuole mentre sabato 7 febbraio alle 21 si terrà la proiezione del film Wannsee nella sala consiliare del Comune di Lurago d’Erba. Infine venerdì 13 febbraio altre due repliche teatrali per le scuole a Merate.

“Abbiamo avuto la sensazione – commentano da Ronzinante – che la tragedia di Gaza abbia influito quest’anno sulla celebrazione della Giornata della Memoria. Purtroppo il terribile genocidio compiuto dallo stato di Israele in questi 2 anni di distruttiva occupazione in terra palestinese, ha sicuramente raggelato cuori e la conseguenza è stata una presa di distanza, a nostro modo di vedere ingiustificata, da quei sentimenti e messaggi che la Giornata della Memoria dovrebbe trasmettere. Sentimenti che valgono ovviamente per l’Olocausto ma che devono far riflettere su tutte le terribili tragedie che hanno subito i popoli massacrati e uccisi da propri simili in virtù di un’effimera superiorità o a un maggior diritto alla sopravvivenza. Per noi la Giornata della Memoria significa ricordare alle giovani generazioni che la mente umana è capace di gesta orribili e che si deve essere consapevoli che, anche oggi, il rischio che certe tragedie immani possano accadere è proprio dietro l’angolo. Solo con questa consapevolezza possiamo arginare, se non fermare, queste gesta folli”.

Sono 33 le rappresentazioni fino ad oggi realizzate a cui si aggiungeranno le 10 di questo mese per questo spettacolo che non lascia indifferenti gli spettatori e tantomeno gli attori della compagnia Ronzinante.

“Ci inorgoglisce il fatto che tutte queste repliche sono giunte grazie a chi è venuto a vedere lo spettacolo e ha, di conseguenza, fortemente voluto portarlo nella propria scuola o nel proprio Comune. Questo significa che, nonostante siano passati più di ottant’anni dai tragici fatti che hanno condotto all’Olocausto, la ferita è ancora aperta, quanto è vivo il sentimento di riprovazione e dolore verso ciò che in Wannsee viene documentato. Una ferita che mai si rimarginerà se non verrà posta

una fine a tragedie come queste. Dobbiamo quindi ringraziare l’autore

del testo, Ivano Gobbato, che ci ha consentito di affrontare uno tema di grande impatto emotivo. Ma l’occasione è valida anche per ringraziare Jurij Razza che ha visto in noi e in questo testo la potenzialità per trarne un film. Film che ha trovato forma definitiva e che ora speriamo potrà essere visto da più persone possibili”.

Per avere maggiori informazioni circa la possibilità di vedere il film o lo spettacolo teatrale, è possibile contattare Ronzinante scrivendo a info@ronzinante.org o tramite whatsapp o SMS al 3355254536.