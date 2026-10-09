Merate: con Ronzinante cinema e tanto altro a Spazio 50

La rassegna Cinema Spazio50 prenderà il via venerdì 23 ottobre

L’iniziativa si amplia con il coinvolgimento di altre realtà a partire dalla biblioteca

MERATE – Prenderà il via venerdì 23 ottobre con la proiezione di “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock la terza edizione di “Cinema Spazio50”, la rassegna cinematografica d’autore tra arte, letteratura e impegno sociale, promossa da alcuni anni a questa parte da Ronzinante.

Nove appuntamenti, ogni due settimane, sempre il venerdì sera alle 20.45 nella sede di via Vittorio Veneto a Novate, che proporranno nove visioni e nove esperienze da condividere.

La rassegna, curata dal regista Jurij Razza, è un percorso culturale ideato per restituire al cinema la sua dimensione di rito collettivo, incontro e riflessione.

Al termine di ogni proiezione, il pubblico sarà invitato a trattenersi per un momento di dialogo e confronto, trasformando la visione in un’occasione di crescita condivisa.

“La grande novità di quest’anno è la fitta rete di collaborazioni culturali e sociali che arricchirà l’esperienza in sala – spiegano gli organizzatori -. In prima linea la Biblioteca di Merate, che curerà un approfondimento letterario collegato a ciascuna pellicola, proponendo una selezione di libri legati ai temi trattati o alle opere da cui i film sono tratti, creando così un ponte ideale tra schermo e lettura”.

Ad arricchire il dibattito su tematiche di forte attualità e rilevanza sociale saranno inoltre importanti realtà del territorio: le associazioni Mehala, Renzo & Lucio, la CGIL e Legambiente contribuiranno con testimonianze e spunti di riflessione.

Nella ricca proposta di Ronzinante non si ferma al cinema: in calendario spiccano le serate di improvvisazione teatrale che andranno ad arricchire ulteriormente il corposo calendario culturale di Spazio 50: domenica 11 ottobre alle 20.30 spazio alla spensieratezza della Compagnia Stabile di Improvvisazione Teatrale Imprognu. Protagonista della serata sarà Buio, uno spettacolo in cui l’unica certezza è l’mprevedibilità.

Da segnalare anche il fortunato debutto del Festival Nazionale di Teatro, avvenuto sabato 3 ottobre all’Auditorium “Giusi Spezzaferri” e la ripartenza di tutti i corsi.

Per richiedere ulteriori informazioni sulle attività di Ronzinante è possibile mandare una email a info@ronzinante.org oppure contattare il 3355254536