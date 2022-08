Merate: con Ronzinante il 4 “Shake dice si, Shake dice no”

Appuntamento giovedì 4 agosto nell’ambito della rassegna IoTeatroTuSedia

In scena la divertente commedia “Shake dice sì, Shake dice no”

MERATE – Dopo l’ultimo ottimo riscontro di pubblico ottenuto, nonostante il maltempo, a Barzanò con lo spettacolo “Tre sull’Altalena”, ritorna a Merate, giovedì 4 agosto alle 21, la rassegna IoTeatroTuSedia, ideata e realizzata da Ronzinante Teatro, grazie al prezioso contributo del “Fondo di Sostegno per le arti dal vivo” messo in campo dalla Fondazione Comunitaria Lecchese.

Sarà il divertentissimo spettacolo comico “Shake dice si, Shake dice no”, che verrà messo in scena presso la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate , ad allietare il pubblico: si potrà assistere a un inaspettato, improvvisato, impensabile, improbabile viaggio attraverso la produzione teatrale di W. Shakespeare con tre attori a fare da relatori…e che relatori!!!

Ultimo capitolo della rassegna prima della lunga pausa agostana, dopo la quale IoTeatroTuSedia con altri due appuntamenti imperdibili: il 9 settembre a Monticello Brianza con lo spettacolo “Piccole bugie tra noi” e il 10 settembre nuovamente a Merate con lo spettacolo “La Maria Zanella” del Teatro Instabile di Meano (Trento).

Non è necessaria alcuna prenotazione, l’ingresso è gratuito, ma, ed è bene ribadirlo, l’importante è portare la propria sedia!

Per qualunque altra informazione scrivere a info@ronzinante.org o chiamare il 335.5254536.