Merate, con Ronzinante prosegue la rassegna Cinema Spazio 50

Venerdì 7 novembre il secondo appuntamento della rassegna cinematografica promossa da Ronzinante

Cinema Spazio 50 è curato da Jurij Razza

MERATE – Prosegue il viaggio nella grande narrazione cinematografica con il secondo appuntamento della rassegna Cinema Spazio 50, curata da Jurij Razza e promossa dall’associazione culturale Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate.

L’appuntamento è per venerdì 7 novembre alle 21, presso la sede di Ronzinante in via Vittorio Veneto 1 a Novate con un’opera intensa e sorprendente, diretta dal regista danese Thomas Vinterberg, già noto per il suo sguardo lucido e profondo sulla società contemporanea. Il cast vede tra gli interpreti principali Mads Mikkelsen, attore di straordinaria intensità, capace di dare corpo a personaggi complessi e sfaccettati.

Il film affronta con originalità e delicatezza temi come la crisi esistenziale, il senso della routine, la ricerca di vitalità e il confine tra libertà e autodistruzione. Una riflessione corale sull’età adulta, sull’amicizia e sul bisogno di riscoprire il gusto della vita, anche quando sembra smarrito. Un racconto che, pur nella sua apparente leggerezza, lascia spazio a interrogativi profondi e universali.

Come da tradizione, al termine della proiezione, seguirà uno spazio di dialogo e confronto, per condividere impressioni e letture personali in un clima di ascolto e partecipazione.

La rassegna proseguirà con cadenza bisettimanale fino alla primavera del 2026, proponendo un totale di nove appuntamenti, ciascuno dedicato a un’opera cinematografica capace di lasciare il segno.

Prenotazione obbligatoria: https://ronzinante.org/cinemaspazio50/

Info: Tel. 3287052937 oppure 3355254536