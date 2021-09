Appuntamento il 19 settembre e il 3 ottobre con Ville Aperte in Brianza

In programma con la Pro Loco le visite guidate alla sontuosa Villa Subaglio

MERATE – Torna anche quest’anno “Ville Aperte in Brianza”: giunta alla XVI edizione, la manifestazione propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza.

La Pro Loco di Merate, in collaborazione con l’amministrazione comunale, propone per due

domeniche l’apertura straordinaria della Villa Subaglio, sito di grande interesse culturale del nostro territorio, scrigno di arte, storia e architettura.

Le visite guidate saranno effettuate nei giorni di domenica 19 Settembre con tre visite guidate alle ore 14.00, 15.30 e 17.00 e domenica 3 Ottobre con tre visite guidate alle ore 14.00, 15.30 e 17.00.

Le visite guidate, per esigenze di spazio e fruibilità dei beni e per favorire il maggior

distanziamento possibile, sono a numero limitato pertanto è richiesta la prenotazione obbligatoria online sul sito www.villeaperte.info dove troverete molte informazioni sui beni aperti in tutta la Brianza.

L’accesso sarà consentito con Green Pass, attestazione di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).

Al momento sono esentati dalla certificazione i bambini al di sotto dei 12 anni e coloro che per comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi.