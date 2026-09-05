Merate, concerto a lume di candela con il trio Le Donne nel cortile di Palazzo Prinetti

L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco, si terrà venerdì 18 settembre

Ad esibirsi il trio Le Donne, formato dall’arpista Michela La Fauci, dalla violoncellista Elisa La Donna e dalla violinista Antonietta La Donna

MERATE – Il fascino del cortile del pozzo di Palazzo Prinetti e l’incanto del concerto d’archi del trio “Le Donne”.

Sono note a lume di candela quelle proposte, sul finire dell’estate, dalla Pro Loco di Merate: l’appuntamento è per venerdì 18 settembre alle 21 nel cuore di Palazzo Prinetti con il concerto che avrà protagoniste il trio “Le Donne”, composto dall’arpista Michela La Fauci, dalla violoncellista Elisa La Donna e dalla violinista Antonietta La Donna.

Le talentuose musiciste eseguiranno brani di Nelson, Mascagni, Massenet, Kreisler, Conant, Tedeschi, Saint-Saëns, Modugno, Piazzolla, Morricone e Carosone, in un crescendo di emozioni e coinvolgimento.

L’iniziativa non sarebbe stato possibile senza la collaborazione della Parrocchia di Merate e del prevosto don Mauro Malighetti che, con grande generosità, ha messo a disposizione gli spazi di quello che unanimamente è riconosciuto come il simbolo della città.

Il concerto sarà a ingresso libero. “Ci auguriamo che questa serata, promossa per trascorrere insieme una delle ultime serate di questa estate, possa accogliere l’apprezzamento dei meratesi” commenta la presidente della Pro Loco Simona Vitali.

Il programma del concerto