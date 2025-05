Merate: concerto e mostra per omaggiare il maestro Ezio Bosso

Due giorni di iniziative per ricordare il grande maestro Ezio Bosso a cinque anni dalla scomparsa

Sabato 18 l’inaugurazione della mostra fotografica mentre domenica 19 il concerto dello Zero Piano Trio

MERATE – La città di Merate omaggia il grande maestro Ezio Bosso, artista italiano di fama internazionale, scomparso cinque anni fa. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre l’iniziativa “Ezio Bosso. La musica”, avvalendosi anche questa volta della proficua collaborazione con i coniugi meratesi Daniela Cardani e Gianni Sicoli, legati al maestro torinese da un rapporto di profonda amicizia.

Variegata la proposta confezionata per quest’edizione, impreziosita da una mostra fotografica allestita negli splendidi spazi di Villa Confalonieri. L’appuntamento con il taglio del nastro è fissato alle 10.30 di sabato 17 maggio con il vernissage di “Ezio Bosso. Obiettivo: la musica”, mostra che espone più di sessanta fotografie realizzate da Bruno Lucchi dedicate al grande compositore. L’esposizione, curata dall’associazione Horus, resterà aperta fino a domenica 18 maggio dalle 10 alle 18.30. L’ingresso è gratuito.

Domenica 18 maggio alle 16 invece spazio alla musica con l’esibizione dello Zero Piano Trio formato da Giacomo Agazzini al violino, Claudia Ravetto al violoncello e Feryanto Demichelis al piano. L’esecuzione delle musiche di Bosso, direttamente sul pianoforte Steinway grancoda appartenuto all’artista, sarà affiancata dalla magia dei disegni sulla sabbia realizzati in contemporanea dalla sand artist Ghibli Gulia Ru, già nota al pubblico meratese per la presenza dello scorso anno.