Merate. Continuano le serate magiche del Festival Agnesi

Dalle Highlands ai Coldplay, fino alla magia dell’animazione

Questa sera il Festival Agnesi sorprende con “Cartoon Music”

MERATE – Quella di ieri è stata una serata indimenticabile per la comunità di Merate, che ha accolto con entusiasmo il concerto Tra Highlands ed eroi, parte del Festival Agnesi. La Sala Zappa, gremita in ogni ordine di posto, ha tributato lunghi applausi al Sinestesie Ensemble, protagonista di un coinvolgente e suggestivo viaggio musicale.

Il pubblico è stato guidato in un affascinante viaggio sonoro curato da Marcello Corti, che ha attraversato culture e continenti: dall’Irlanda alla Scozia, dal Giappone alla Finlandia, fino al Messico, per poi concludersi con un travolgente medley dei Coldplay.

A introdurre la serata, il caloroso saluto di Patrizia Riva, che ha ricordato l’importanza del Festival Agnesi come occasione di incontro e strumento di valorizzazione del territorio e della comunità meratese.

Il connubio tra musica e arte continua. Il Festival Agnesi torna questa sera con un evento davvero speciale: Cartoon Music. “Quattro straordinari musicisti daranno vita a una performance capace di stupire e incantare, trasportando il pubblico in un viaggio nel tempo sulle note indimenticabili dei grandi classici dell’animazione” spiegano gli organizzatori.

La serata, in programma alle 21 presso Villa Confalonieri, vedrà i musicisti cimentarsi in un originale lavoro di ricerca e sperimentazione tra colonne sonore, doppiaggio e rumorismo, accompagnando dal vivo alcuni storici cortometraggi d’animazione. I coordinatori dell’iniziativa sottolineano: “Un’occasione rara e preziosa per riscoprire l’ingegno e la creatività nascosti dietro le musiche dei cartoni animati: un elemento spesso trascurato, ma essenziale per la forza narrativa delle immagini”.

Ospite d’onore della serata sarà Enrico Gabrielli, polistrumentista, compositore e produttore discografico noto per i suoi progetti con Calibro 35 e Mariposa, oltre che per le collaborazioni con artisti del calibro di PJ Harvey e Mike Patton. Accanto a lui, Alessandro Trabace, Giuseppe Gagliardi e Marcello Corti: insieme formano gli Esecutori di Metallo su Carta, un ensemble a geometria variabile che attraversa i confini tra musica contemporanea, pop, cinema e persino barocco.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Fondo Sostegno alle Arti dal Vivo. Tutti gli eventi e le informazioni sono disponibili su www.festivalagnesi.it