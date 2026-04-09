Merate, torna On Stage: appuntamento sabato 11 aprile da Ronzinante

Uno show provocatorio e senza filtri: appuntamento sabato 11 aprile con “On stage”

Il format dello spettacolo punta sulla contaminazione pura tra commedia, improvvisazione e musica

MERATE – Provocatorio, senza filtri, esplosivo: torna “On stage”. L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle 21 quando lo Spazio 50 di Ronzinante si trasformerà nel ring creativo ideato da Antonio Takhim, Stefano Borsa e Matteo Apicella, con il supporto esplosivo di Nik (“La Bionda”) e K-Karol (“La Mora”).

Uno show che rompe gli schemi del palcoscenico tradizionale per offrire un’esperienza immersiva dove il confine tra artista e spettatore si fa sottilissimo. Il format di “On stage” punta sulla contaminazione pura con una Stand-up Comedy con Davide Iaconianni, il poliglotta più folle del web da oltre 170mila follower e Silvia Maj e Alessandro Botta direttamente dalla compagnia teatrale “Il Giardino delle Ore”. Non potevano mancare la musica con le vibrazioni elettriche all’insegna del rock con il cantautore Giuseppe Cassone e una batteria tutta da scoprire con Barbara Picardi e l’improvvisazione teatrale con gli ImproGnu.

L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è a offerta libera. Per info: info@ronzinante.org, 335 5254536