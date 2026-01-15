Merate, Dario Ballantini inaugura il 2026 al teatro Manzoni

Appuntamento giovedì 15 gennaio al Teatro Manzoni

Il noto comico sarà in scena con “Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”

MERATE – Il famoso comico di “Striscia la notizia” Dario Ballantini inaugura il nuovo anno teatrale a Merate con “Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, in scena giovedì 15 gennaio 2026 alle 21.

Sul palcoscenico si susseguirà una selezione delle trasformazioni più iconiche di quarant’anni di carriera, mettendo in luce il sorprendente talento di Ballantini come trasformista, attore e narratore. Dieci “cavalli di battaglia” prendono vita in teatro, molti dei quali legati ad episodi curiosi e inediti mai visti in televisione, con una particolare attenzione al mondo della musica.

Per ogni personaggio Ballantini svela i retroscena degli incontri faccia a faccia tra imitatore e imitato, raccontando con ironia e intelligenza le conseguenze tragicomiche di una carriera vissuta nei panni degli altri, tra teatro e televisione (storica la sua presenza a Striscia la Notizia).

Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini, suo partner artistico anche in “Ballantini & Petrolini”, e da contributi video, lo spettacolo assume la forma di un concerto con più ospiti, in cui sfilano personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero, oltre all’indimenticabile Valentino, icona comica tra le più amate dal pubblico.

La regia e il disegno luci sono affidati a Massimo Licinio, già collaboratore di Ballantini in “Da Balla a Dalla” e “Ballantini & Petrolini”, mentre i costumi sono curati da Nadia Macchi e dallo stesso Dario Ballantini.

Uno spettacolo che è insieme concerto, racconto autobiografico e grande prova d’attore, capace di divertire, sorprendere ed emozionare, aprendo il 2026 con una serata di teatro di altissimo livello.

Informazioni: www.cineteatromanzonimerate.it Mail: cineteatromanzoni@gmail.com – info@duepuntisrl.it Whatsapp: 351 5890142 (solo messaggi)