Merate, doppio appuntamento al Teatro Manzoni per adulti e per bambini

Giovedì 30 in scena la commedia brillante “La ciliegina sulla torta”

Sabato 2 torna l’appuntamento dedicato ai più piccoli con la rivisitazione della storia di Pinocchio

MERATE – Settimana intensa al Teatro Manzoni di Merate anche per la parte degli spettacoli teatrali dove vengono proposti al pubblico due differenti titoli.

Giovedì 30 novembre alle 21 andrà in scena la commedia brillante “La ciliegina sulla torta” con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo scritto e diretto da Diego Ruiz. La presentazione della fidanzata ai propri genitori è sempre un momento di particolare apprensione che può rivelarsi ulteriormente imbarazzante se la fidanzata in questione è molto più grande di età del promesso sposo. Una commedia sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche, ma anche esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne. Lo spettatore riderà e rifletterà sugli imprevisti e le sorprese che la vita porta in serbo per ciascuno di noi.

Ingresso in sala per abbonati della stagione teatrale e spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato dalle 20.15.

Sabato 2 dicembre alle 15.30 per bambini e famiglie con il nuovo titolo “Un burattino di nome Pinocchio” rileggeremo in chiave contemporanea la classica fiaba di Collodi che ha affascinato intere generazioni. La regia dello spettacolo è curata da Michele Visone e interpretata dalla Compagnia All Crazy.

Un cantastorie con una chitarra racconta la storia del famoso burattino e piano piano i personaggi prendono vita. Narrazione, canto, musica e danza animano questo musical dedicato ai più piccoli, dove la morale resta sempre quella di imparare ad ascoltare i consigli che arrivano da chi ci ama.

Ingresso in sala per tutti gli spettatori dalle 15.

Posto unico numerato a 7 euro.

E’ possibile acquistare il proprio biglietto in biglietteria o prenotando con messaggio Whatsapp al 351 5890142 o via mail cineteatromanzonimerate@gmail.com lasciando nominativo, numero di ingressi prenotati e recapito telefonico.

La biglietteria del teatro è aperta il martedì e giovedì dalle 21 alle 22 e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: www.cineteatromanzonimerate.it

Mail: cineteatromanzonimerate@gmail.com – info@duepuntisrl.it

Whatsapp: 351 5890142