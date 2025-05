Merate, doppio appuntamento nel fine settimana con Ronzinante

Venerdì 30 maggio in scena “Bienvenidos a Macondo” di e con Riccardo Cogliati, per la regia di Michele Masullo

Sabato 31 maggio in Auditorium lo spettacolo di improvvisazione teatrale On Stage

MERATE – Weekend di spettacolo a Merate con Ronzinante. Si parte venerdì 30 maggio alle 21 con l’ultimo spettacolo di Ronzinante For…Maggio, la fortunata rassegna che fa convivere tanti generi teatrali “condendo” il tutto con prodotti caseari a km zero ed è realizzata anche grazie al contributo economico del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Ad allietare il pubblico sarà questa volta una produzione dei padroni di casa, ovvero “Bienvenidos a Macondo” di e con Riccardo Cogliati, per la regia di Michele Masullo. Si assisterà ad un monologo originale che racconta la vita dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez dalla sua nascita al 1967, anno fondamentale in cui è uscito il suo romanzo simbolo: Cent’anni di solitudine.

Il testo intreccia parti biografiche riguardanti l’autore con la trama del libro, ponendo l’accento su quanto il vissuto e il privato dello scrittore siano entrati in maniera prepotente tra le righe del romanzo. Di fatto, si mostra quanto poco del mirabolante mondo di Macondo provenga dalla fantasia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare.

Riccardo Cogliati ci conduce in questo piacevole viaggio di circa un’ora e un quarto, vestendo i panni di Plinio Apuleyo Mendoza, uno degli amici fraterni dello scrittore. Attraverso questa scelta narrativa e grazie ad una regia (Michele Masullo) ricca di giochi di luci, pause poetiche, una scenografia funzionale e mirata, si scoprono tante curiosità sulla vita di Márquez come se si stesse davvero ascoltando chi ha vissuto lo scrittore in prima persona, creando un clima di confidenza e senza barriere.

Al termine dello spettacolo seguirà, per il pubblico, l’estrazione del vincitore di un cesto di prodotti caseari offerto generosamente dall’ Azienda Agricola Ghezzi di Pagnano.

Lo spettacolo avrà luogo presso lo Spazio50, ovvero la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.

Ma non finisce qui! Infatti sabato 31 maggio alle 21, questa volta presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” si cambia totalmente registro con la serata di Improvvisamente OnStage, evento speciale realizzato per sostenere le preziose attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Merate.

Una serata fuori dagli schemi… e fuori copione: uno spettacolo unico di improvvisazione teatrale in cui si alterneranno gli allievi del corso adulti di improvvisazione teatrale

dell’associazione Ronzinante ed i talentuosi attori della compagnia di improvvisazione teatrale Imprognu che saranno pronti a sorprendere il pubblico con sketch esilaranti, storie imprevedibili e una buona dose di creatività, il tutto rigorosamente improvvisato sul momento grazie agli spunti che il pubblico in sala saprà fornire loro.

Nessun copione, nessuna battuta preparata, tutto accadrà sul momento.

Un’occasione perfetta per passare una serata diversa, ridere di gusto e, al tempo stesso, contribuire a una causa importante

Gli ingressi ad entrambi gli eventi sono ad offerta libera.

Solo per la serata del 30 maggio si consiglia di prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org .