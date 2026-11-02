Merate, due appuntamenti per la legalità con il docufilm sulla storia di Lea Garofalo

Il docufilm racconta il processo per l’omicidio di Lea Garofalo

Prima proiezione il 6 novembre per gli studenti del Viganò e dell’Agnesi mentre il 7 novembre appuntamento in auditorium aperto a tutta la cittadinanza

MERATE – Due appuntamenti dedicati al contrasto delle mafie e all’educazione alla giustizia legati alla proiezione del docufilm La scelta, diretto da Jurij Razza e ideato da Valerio D’Ippolito, che racconta il processo per l’omicidio di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dal marito, e la decisione della figlia Denise di costituirsi parte civile. E’ quanto propone l’Assessorato alla Promozione Culturale e Turistica, all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Legalità con due incontri, il primo rivolto agli studenti e l’altro all’intera cittadinanza, promossi in collaborazione con con l’associazione culturale La Semina di Merate e con il patrocinio di Avviso Pubblico e Associazione Libera.

Si comincia venerdì 6 novembre , nell’aula magna “Borsellino” dell’istituto tecnico Viganò e del liceo statale Agnesi, con la proiezione riservata agli studenti dei due istituti. Saranno presenti il regista Jurij Razza, l’ideatore Valerio D’Ippolito e la giornalista Marika Demaria, che ha seguito tutte le fasi del processo, che vide la mobilitazione di tanti studenti non ancora maggiorenni che con la loro presenza smossero le coscienze di una città.

La seconda iniziativa è in programma sabato 7 novembre, alle 21 in Auditorium. Interverranno, oltre a Razza e D’Ippolito, Enza Rando, oggi parlamentare

e già avvocata dell’accusa nel processo, intervistata da Lorenzo Frigerio, giornalista e coordinatore regionale di Libera Lombardia.

“Le due giornate si inseriscono nel percorso che l’Amministrazione comunale intende sviluppare per diffondere la cultura della legalità attraverso attività educative nelle scuole, incontri pubblici e collaborazioni con le realtà impegnate nella lotta alle mafie e alla corruzione” fanno sapere dal Comune.

“L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni e l’intera comunità in una riflessione sul valore della giustizia, della responsabilità individuale e dell’impegno civile. Perché contrastare le mafie significa anche promuovere equità, difendere i diritti e costruire una società più consapevole e libera dalla criminalità organizzata”.