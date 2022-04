Merate, emozioni al concerto con l’orchestra “La nota in più”

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco in occasione della giornata sull’autismo

Calorosa la partecipazione del pubblico presente all’auditorium Mary World

MERATE – Una serata ricca di emozioni quella che sabato sera ha visto, nell’evento organizzato dalla Pro Loco di Merate, la musica come mezzo scelto per parlare di autismo.

Presso l’Auditorium “Mary World” del collegio Villoresi di Merate si è esibita l’orchestra sinfonica “La Nota in Più”, che nasce nel 2004 dalla volontà dell’associazione Spazio Autismo di Bergamo.

Calorosa la partecipazione del pubblico in sala che ha potuto ascoltare un programma di spessore.

L’evento è stato realizzato grazie al patrocinio del comune di Merate e i partner dell’iniziativa ovvero collegio Villoresi, Inner Wheel Merate e Vimercate, Associazione Amici del Cse.