Merate, energia pura al Manzoni con il concerto delle Giannissime

La cover band si è esibita venerdì sera al Teatro Manzoni di Merate

Applausi per le Giannissime, band capace di coinvolgere il pubblico interpretando brani iconici tutti al femminile

MERATE – La voce delle donne è esplosa ieri sera, venerdì, al Teatro Manzoni con il concerto delle Giannissime, band nata nel 2010 come tributo alla grande Gianna Nannini, capace di ampliare, via via, il proprio repertorio diventando un punto di riferimento per le cover delle interpreti femminili più iconiche degli anni ’70, ’80 e ’90.

Una dopo l’altra si sono susseguite le canzoni più celebri di Anna Oxa, Patty Pravo, Gianna Nannini, Tina Turner e Irene Grandi con la camaleontica Loredana Bertè interpretata dalla cantante Lucy De Silva.

Energia, grinta ed emozioni hanno riempito il teatro Manzoni in questo appuntamento inserito, come fuori abbonamento, all’interno della stagione teatrale. Una serata galvanizzante che ha divertito e fatto ballare con il pubblico pronto a chiedere almeno un bis intonando il proverbiale ritornello “Se non fate l’ultimo non ce ne andiamo”.

Dal canto loro le Giannissime non si sono tirate indietro, e hanno concluso il concerto con l’intramontabile “Amore disperato” di Nada.