Merate, family show al Manzoni con “Bentornata Mercoledì”

Appuntamento sabato 25 ottobre alle 15.30

In scena “Bentornata Mercoledì – Piccoli brividi” con la compagnia All Crazy

MERATE – Arriva in città uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione per le famiglie: “Bentornata Mercoledì – Piccoli brividi”, un Family Show travolgente, pensato per affascinare bambini, genitori e spettatori di tutte le età.

In scena sabato 25 ottobre alle15.30 al Teatro Manzoni, nell’ambito della programmazione della stagione 2025-26, lo spettacolo unisce la magia del teatro alla freschezza del musical con una miscela di balletti, canzoni e recitazione dal vivo. Ispirato con umorismo e creatività all’universo di Mercoledì Addams, lo show racconta una storia originale, piena di ritmo, mistero e divertimento.

Protagonisti sul palco saranno attori, cantanti e ballerini professionisti, pronti a trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra “piccoli brividi” e grandi risate, dove i mostriciattoli non fanno paura, ma ballano, cantano e insegnano il valore della fantasia e della condivisione.

Ideale per bambini dai 3 anni, lo spettacolo è pensato per intrattenere e coinvolgere anche i più piccoli, in un clima giocoso e mai spaventoso. Perfetto anche per festeggiare Halloween in modo alternativo, “Bentornata Mercoledì – Piccoli Brividi” è l’occasione ideale per avvicinare i bambini al teatro, tra colori, musica e magia.

Tutti i bambini sono invitati a mascherarsi e a festeggiare Halloween a teatro. Tanto divertimento e poca paura!!

Al termine foto ricordo con tutti gli attori e i loro spettacolari costumi.

Ingresso posto unico 7 euro. Biglietti acquistabili presso la Biglietteria prima dello spettacolo oppure on line all’indirizzo www.cinemateatromanzonimerate.it

Mail: cineteatromanzonimerate@gmail.com – info@duepuntisrl.it Whatsapp: 351 5890142 (solo messaggi)