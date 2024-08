Merate, Festival Agnesi: dopo la passeggiata musicale, arriva il Macama Trio

Ieri sera, domenica, l’inaugurazione del Festival Agnesi con la passeggiata musicale

Stasera appuntamento a Villa Confalonieri con il trio d’ottoni Macama Trio

MERATE – Ha preso il via ieri sera, domenica, con una gradevolissima serata all’insegna della musica e della bellezza il Festival Agnesi, manifestazione che vede in programma già stasera, lunedì 26 agosto, alle 21, il prossimo appuntamento affidato al trio d’ottoni, il Macama Trio, che si esibirà per il pubblico a Villa Confalonieri.

Domenica sera si è tenuta la passeggiata musicale, un modo innovativo di presentare il programma del Festival Agnesi, iniziativa musicale giunta oramai alla sua decima edizione. Marcello Corti, direttore dell’orchestra del Festival, ha accompagnato il numeroso pubblico attraverso gli spazi di Villa Confalonieri. Presenti anche il sindaco di Merate, Mattia Salvioni, e l’Assessora alla cultura Patrizia Riva. I docenti del Festival si sono esibiti in sei tappe con esibizioni apprezzate e dislocate all’interno degli spazi sia della Villa che del Parco.

“La serata di ieri ci ha sorpreso per la grande partecipazione di pubblico – spiega Marcello Corti -. Merate ha richiamato pubblico da tutta la provincia e anche dalla capitale della regione. La passeggiata di ieri è una grande spinta di motivazione che non solo prelude ad una bellissima edizione del Festival Agnesi, ma ci motiva a continuare e a sviluppare le attività che da dieci anni oramai presentiamo sul territorio e per il territorio. Sarebbe splendido cominciare a lavorare per rendere Merate un polo musicale di rilevanza nazionale!”.

Lunedì 26 sarà invece il momento di accogliere il Macama Trio, una formazione di tre musicisti bresciani che si sta affermando nel mondo della musica classica europea. I tre giovani musicisti sono in concerto alle 21. Il Macama trio è nato nel 2019 a Nuvolera: è un trio di ottoni che unisce giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica. Il progetto è ispirato dal desiderio di esplorare le possibilità espressive e musicali della tromba, del corno francese e del trombone, con l’obiettivo di fare della propria passione una strada verso una carriera musicale. I componenti del Macama Trio sono Carlo Caravaggi, studente di tromba presso il Conservatorio di Amsterdam (Olanda); Federico Maffei, studente di corno francese presso il Conservatorio di Lipsia (Germania) e Francesco Maffei, studente di trombone presso il Conservatorio di Berna (Svizzera).

Le esperienze pregresse dei singoli musicisti sono molto varie: dalla formazione orchestrale alla musica da camera, fino ad arrivare agli ensemble di musica moderna. Questa versatilità ha permesso ai Macama trio di creare un repertorio variegato e ricco di sfumature, che riflette la diversità dei generi in cui gli ottoni possono essere protagonisti. Da sempre il programma dei concerti del Macama Trio è un vero e proprio viaggio musicale: oltre alla musica dei giganti del passato, come Bach, Verdi e Mozart, il trio spazia fino alla musica da film e alle composizioni di compositori del calibro di Astor Piazzolla e Ennio Morricone.

L’appuntamento è quindi per stasera presso Villa Confalonieri. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti: potete trovare ulteriori informazioni su www.festivalagnesi.it . Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). Il Festival Agnesi ringrazia gli amici e sostenitori: FOMAS, Gabetti, Ottica Colombo, LT Calcoli, Studio Notaro e Associati