Merate, Festival Agnesi. Grande successo per il concerto “Giovani Talenti”

MERATE – Si è concluso con grande successo il concerto “Giovani Talenti”, tenutosi ieri 28 agosto nell’ambito del Festival Agnesi 2025. La Sala Zappa ha accolto con entusiasmo le esibizioni di quattro giovani musicisti promettenti, le cui performance hanno incantato il pubblico lasciandolo senza fiato.

Il concerto ha avuto come protagoniste le violiniste Anna Prodi, Matilde Cozza e Sofia Patané, accompagnate al pianoforte da Sebastiano Benzing. Tutte allieve del Maestro Fulvio Luciani, docente al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, le giovani musiciste hanno mostrato una maturità interpretativa e una sensibilità artistica straordinarie, ben oltre la loro età.

Il programma, di altissimo livello, ha attraversato capolavori come la Sonata in La maggiore op. postuma 162 D 574 “Duo” di Franz Schubert, il virtuosistico “Prélude et Allegro (dans le style de Gaetano Pugnani)” di Fritz Kreisler, per culminare nella struggente Sonata in La maggiore op. 100 di Johannes Brahms.

Un momento di grande emozione è stato il caloroso e prolungato applauso riservato a Matilde Cozza, giovane meratese e talentuosa allieva della Scuola di Musica San Francesco. La sua esibizione ha colpito profondamente, confermando l’eccellenza della formazione musicale offerta sul territorio.

“Con Matilde abbiamo iniziato un percorso fin da quando era piccolissima – spiega Antonietta La Donna, insegnante di violino presso la Scuola di Musica San Francesco – Insieme abbiamo preparato il suo ingresso al Conservatorio Verdi di Milano, nella classe del Maestro Luciani. Matilde ha mostrato una grinta straordinaria che, unita alla sua solida preparazione, dimostra quanto impegno e dedizione possano portare a risultati eccellenti”.

Il Festival Agnesi si avvicina alla conclusione, con gli ultimi due appuntamenti, il “bistrot musicale” e il “concerto all’alba”, già da tempo sold out. Ma la musica non si ferma qui: il gran finale è ancora tutto da vivere.

L’invito, aperto a tutta la cittadinanza, è per sabato 30 agosto alle ore 18, quando nell’area teatro all’aperto di Cazzaniga si terrà il concerto conclusivo dell’Orchestra del Festival Agnesi. Una formazione di 70 musicisti si esibirà in un programma straordinario, frutto di un’intera settimana di intenso lavoro e dedizione.

L’Orchestra, diretta dal Maestro Marcello Corti, ha potuto contare sul prezioso supporto di tutor di grande esperienza: Antonietta La Donna e Rossella Pirotta per i violini, Marcella Schiavelli per viole, violoncelli e contrabbassi, Alberto Longhi per i clarinetti, Luca Perotto per i flauti, Stefano Bertoni per gli ottoni e Stanislao Marco Spina per le percussioni.

Un momento unico e suggestivo, celebrativo del talento, della passione e della magia della musica. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Festival Agnesi, progetto della Scuola di Musica San Francesco, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, attraverso il Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo.

Tutte le informazioni e il programma completo sono consultabili sul sito www.festivalagnesi.it.