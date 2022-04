Merate: Geppi Cucciari, chiude, con un tutto esaurito, la stagione del Manzoni

In scena mercoledì sera con “Perfetta”, un monologo tutto al femminile

Lo spettacolo chiude l’apprezzata stagione 2022 del Teatro Manzoni

MERATE – Ultimo appuntamento teatrale per la stagione 2022 del Teatro Manzoni mercoledì 27 aprile. In scena, alle 21, la famosa attrice comica Geppi Cucciari, molto conosciuta ed apprezzata anche come conduttrice televisiva e radiofonica.

Ironica, garbata, attenta a tematiche sociali e legate all’attualità, ha saputo conquistarsi il favore e il gradimento del pubblico fin dalle prime esibizioni a Zelig. “Perfetta” è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

Testi e regia sono di Mattia Torre con Giulia Dietrich assistente alla regia. Musiche originali di Paolo Fresu, costumi di Antonio Marras, disegno luci Luca Barbati per una produzione ITC2000.

Lo spettacolo ha fatto registrare il tutto esaurito. L’accesso in sala, a partire dalle 20.15, è consentito solo con Green Pass rafforzato. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo.