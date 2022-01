Merate, Giacomo Poretti per la prima della stagione teatrale: biglietti quasi esauriti

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 20 gennaio al Teatro Manzoni di Merate

Giacomo Poretti inaugura con la moglie la stagione teatrale a Merate

MERATE – Biglietti quasi esauriti per lo spettacolo “Funeral Home” che vedrà Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con la moglie Daniela Cristofori inaugurare la nuova stagione 2022 al Teatro Manzoni di Merate. L’appuntamento è per giovedì sera alle 21 al teatro di via Papa Giovanni XXIII che, dopo anni, torna a ospitare una rassegna teatrale con grandi nomi (qui l’articolo sulla presentazione della stagione teatrale).

In scena, diretti dal regista Marco Zoppello, Giacomo Poretti e la moglie Daniela nei panni di una coppia di anziani che si sta recando ad un funerale alle prese quindi non solo con i classici litigi e borbotti tra marito e moglie ma anche con un tema, spesso e volentieri tabù, come quello della morte, affrontato però con leggerezza e ironia.

“Siamo molto soddisfatti del gradimento ottenuto da parte del pubblico e dell’intera comunità meratese che ha risposto con entusiasmo alla campagna abbonamenti – commenta Giovanna De Capitani, della direzione artistica Duepunti – . Poter riproporre una nuova stagione al Teatro Manzoni ci rende davvero orgogliosi ed entusiasti di riaccendere la passione per il teatro e la voglia di stare insieme emozionandoci. Già il primo spettacolo è quasi esaurito e la sala gremita sarà un bellissimo segnale di apprezzamento per gli attori e l’intera compagnia in scena. Un grazie sincero a tutti i volontari per il grande impegno. Insieme a noi, vi aspettano a teatro con un sorriso per aiutarvi a trascorrere una serata di divertimento in serenità e sicurezza”.

La biglietteria per la prevendita è aperta martedì e giovedì dalle 20.30 alle 21.45 e la sera di spettacolo dalle 20. Il costo del biglietto varia dai 23 euro della poltronissima ai 20 della poltrona. Sarà possibile anche acquistare un abbonamento a 6 spettacoli (poltronissima 130 euro, poltrona 100 euro) oppure a 3 ingressi (65 euro poltronissima, 55 euro poltrona).

L’accesso in sala è consentito solo con Green Pass rafforzato, la compilazione del modulo di tracciamento dei dati e la misurazione della temperatura. E’ obbligatorio indossare la

mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo. Il Green Pass dovrà essere esibito al nostro personale all’ingresso della sala. Contestualmente potrà inoltre essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento. Non è consentito consumare cibo in sala nel rispetto delle normative vigenti.