Merate, gli studenti del Viganò in scena con “Be True, Keep Changing”

Protagonisti gli studenti del progetto Musica

La serata è in programma questa sera, giovedì 4 giugno, alle 21 all’auditorium Spezzaferri

MERATE – “Be True, Keep Changing”: è il titolo dello spettacolo che verrà portato in scena questa sera, giovedì 4 giugno, dagli studenti dell’istituto superiore Viganò che hanno partecipato al progetto Musica, tenuto a scuola da Rosario Pepe, Claudio Contento e Daniela Mauri.

La serata, in programma a partire dalle 21 all’auditorium comunale Spezzaferri, sarà presentata dalle ex studentesse Mamy Diagne e Sara Cogliati e vedrà la partecipazione speciale del musicista Lorenzo Bonfire.

Lo spettacolo, condotto sotto la direzione artistica di Alberto Biffi e Rosario Pepe, prevede l’esibizione di Arianna D’Amico, Elisa Decio, Youssef El Yamani, Lester Lerma, Gwen Mendoza, Nicole Montepeloso, Alexia Nora, Iris Sanavio e Effie Trasporte alla voce; Alessandro Castagna, Sveva Nava e Alexander Santacroce al basso; Simone Chirico, Raffaello Gandolfi, Beatrice Mei, Mattia Melis e Matteo Previtali alle percussioni; Dylan Loor, Samuele Fabris, Andrea Iole, Christopher Santacroce, Gabriele Sciarrabba e Tommaso Segreto alla chitarra; Drake Alvarado e Giacomo Basanisi alla tastiera; Federico Milani al violino e Alberto Biffi all’organetto.