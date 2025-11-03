Merate, grande partecipazione alle letture paurose al museo Ambrosioni

L’iniziativa si è tenuta il pomeriggio del 31 ottobre

Oltre 130 le persone presenti al pomeriggio di letture paurose

MERATE – Il museo civico di storia naturale “Don M. Ambrosioni” trasformato in un luogo… da brividi! E’ successo venerdì scorso, 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween quando la struttura comunale, situata vicino alla biblioteca, ha accolto, tra ragnatele, pipistrelli e zucche luminose, visitatori di tutte le età (oltre 130 le persone stimate) per un’esperienza diversa dal solito, all’insegna del divertimento e della curiosità.

Un pomeriggio “da paura”, condotto dalle lettrici volontarie della biblioteca, che ha saputo unire l’atmosfera magica di Halloween alla scoperta delle meraviglie della natura.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere famiglie e bambini, è stata anche un’occasione per riscoprire un luogo prezioso del nostro territorio: il museo civico di storia naturale “Don M. Ambrosioni”, punto di riferimento culturale e scientifico per Merate e dintorni.

Gli addetti del museo invitano a tenere d’occhio le prossime iniziative in programma, che continueranno ad animare le sale con attività, laboratori e momenti di scoperta dedicati a tutte le età.