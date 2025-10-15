Merate, i prossimi appuntamenti di Ronzinante tra teatro e cinema

Sono tante le iniziative in programma nei prossimi giorni con Ronzinante Teatro

MERATE – Tanto teatro ma anche cinema nella ricchissima programmazione di Ronzinante in agenda nei prossimi giorni. Si comincia con due appuntamenti in contemporanea sabato 18 ottobre, entrambi alle 21. La sede dell’associazione teatrale a Novate ospiterà infatti l’avvio della seconda edizione di On Stage, appuntamento ideato per dare spazio a chiunque desideri mettersi in gioco, offrendo un palco aperto a soci dell’associazione e artisti esterni.

Durante la serata di sabato si alterneranno sul palco due stand-up comedians, il gruppo di improvvisazione teatrale Imprognu, un monologhista e una performance rap.

L’auditorium comunale ospiterà invece lo spettacolo “Le Bisbetiche Domate”, promosso a sostegno della Lilt e della campagna di prevenzione nazionale “Nastro Rosa” 2025: “Le Bisbetiche” è uno spettacolo che ripercorre nel corso della storia la ﬁgura e il ruolo della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie.

Domenica 19 ottobre, sempre in Auditorium, questa volta alle 17.30, si terrà il secondo spettacolo in concorso al festival Nazionale di teatro Città di Merate. In scena “DieciGiugnoVentiquattro” scritto da Giancarlo Loffarelli, portato in scena dall’associazione Le Colonne di Latina e ambientato a Roma nel 1924, negli ultimi giorni della vita di Giacomo Matteotti.

Infine venerdì 24 ottobre alle 21 nella sede di Ronzinante si aprirà la seconda edizione della rassegna cinematografica d’autore Cinema Spazio 50 curata da Jurij Razza e organizzata da Ronzinante, con il patrocinio del Comune di Merate.

Si tratta di un viaggio collettivo nel Cinema con nove appuntamenti, nove visioni, nove esperienze da condividere, a cadenza bisettimanale il venerdì sera, da ottobre alla primavera del 2026. Dopo ogni proiezione, uno spazio sarà dedicato al dialogo e al confronto, per dare voce alle impressioni e alle interpretazioni di ciascuno.

Questa rassegna non è solo una proposta culturale ma è un invito a vivere il cinema come

un momento di comunità, dove lo schermo si fa specchio e ponte tra le persone.

A questo link si può consultare il programma completo e prenotare il proprio posto:

https://ronzinante.org/cinemaspazio50/

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a info@ronzinante.org oppure, tramite whatsapp o SMS, al 3355254536.