Merate, il 13 l’open day della scuola di musica San Francesco

Appuntamento sabato 13 settembre dalle 15 alle 17

Lo scorso anno la scuola di musica San Francesco è stata frequentata da oltre 340 allievi

MERATE – Open day sabato 13 settembre della scuola di musica San Francesco. L’appuntamento è dalle 15 alle 17 quando sarà possibile visitare e conoscere la scuola e gli insegnanti. La direzione e i docenti offriranno piccole lezioni di prova e dimostrative, fornendo anche tutte le informazioni utili.

Nata a Merate nel 1991, la scuola di musica San Francesco accoglie i principianti e coloro che già possiedono una formazione musicale, sia nell’ambito della musica classica che moderna. Nel passato anno scolastico più di 340 allievi di Merate e di 23 comuni del circondario hanno frequentato i corsi promossi all’interno del plesso situato in via Cerri 51, vicino all’ospedale Mandic.

Le lezioni per imparare gli strumenti musicali e il canto sono individuali, si frequentano una volta alla settimana (mattino, pomeriggio, sera) in orari e giorni stabiliti in base alle necessità degli allievi e dei docenti. Si insegnano il pianoforte, la chitarra classica e moderna (elettrica), il violino, il violoncello, il flauto traverso, il clarinetto, il saxofono, la tromba, il canto moderno, il flauto dolce, la batteria, il basso elettrico.

Ogni anno si possono frequentare lezioni e laboratori collettivi: di coro, percussioni, band, musica da camera, coreografia.

La partecipazione all’open day è libera e gratuita: è gradia una semplice segnalazione all’indirizzo e-mail sc_musica@libero.it

La segreteria, per informazioni o iscrizioni, è aperta da lunedì a venerdì nel pomeriggio a partire dalle 15. Il direttore della scuola, Alberto Longhi, è sempre disponibile per consigliare e proporre i percorsi di studio più adatti.