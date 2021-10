Appuntamento sabato 16 ottobre alle 21 in Auditorium, che torna a poter ospitare il 100% di pubblico

In scena, nell’ambito del festival nazionale di teatro città di Merate, la commedia “La signora e il funzionario” di Aldo Nicolaj

MERATE – E’ con una compagnia tra le più “blasonate” del panorama teatrale non professionistico italiano che riprende sabato 16 ottobre il Festival Nazionale di Teatro Città di Merate.

Sarà infatti la compagnia dell’Eclissi di Salerno ad essere ospitata nell’Auditorium Spezzaferri a Merate sabato 16 ottobre alle 21 con lo spettacolo “La Signora e il Funzionario”: una commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal retrogusto acido e corrosivo, scritta da Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, lotta armata, strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco, sia pure smorzata da una scrittura ironica e briosa, nel serrato e quasi asfissiante dialogo fra un funzionario – espressione tipica e grottesca delle meschinità e delle cattive abitudini radicate nella burocrazia ministeriale – e una di quelle terribili signore borghesi che popolano il teatro del prolifico commediografo piemontese, all’apparenza frivole e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità. L’impatto fra i due personaggi produce un effetto bizzarro, che si spinge fin quasi ai confini del teatro dell’assurdo; un gioco un po’ perverso fra un gatto e un topo, in cui il primo, cedendo alla tentazione di un crudele ma divertente passatempo, tormenta e mette più volte alle corde la sua vittima; l’altro, intimidito e irrazionalmente spaventato, prova a minacciare, poi ad assecondare e blandire, il suo casuale aguzzino, nel quale vede materializzarsi tutte le sue paure, le sue debolezze, i suoi rancori, le sue frustrazioni.

Con la riapertura delle capienze al 100% gli organizzatori di Ronzinante Teatro sperano vivamente di vedere tanti spettatori: “E’ una grande gioia poter tornare in Auditorium, poter accogliere il pubblico, accompagnarlo ai posti, raccogliere le impressioni a caldo degli spettatori al termine degli spettacoli. Sarà difficile vedere l’Auditorium pieno, probabilmente ci vorrà del tempo per tornare ai numeri degli anni passati. In un certo senso, auspichiamo anche noi che sia un ritorno leggermente graduale, infatti vorremmo garantire la miglior accoglienza e dare un ulteriore senso di sicurezza agli spettatori”.

La rassegna proseguirà poi domenica 24 ottobre con l’altro spettacolo in concorso “Endgame” di Samuel Beckett e la compagnia Oneiros Teatro di Milano.

Per una miglior organizzazione viene richiesta la prenotazione chiamando il numero 3355254536 (anche sms, whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org

Ingresso con Green Pass.