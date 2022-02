Merate, il 19 al teatro Manzoni il mini musical La bella e la Bestia

Appuntamento sabato 19 alle 16 con il secondo appuntamento della rassegna Family Show

Dopo il grande successo di Rapunzel, torna sul palco il cast della compagnia Sold Out in collaborazione con All Crazy

MERATE – Secondo appuntamento sabato 19 febbraio alle 16 della rassegna Family Show promossa al Teatro Manzoni. Dopo aver coinvolto e trascinato il pubblico con la favola di Rapunzel, la compagnia Sold Out in collaborazione con All Crazy torna sul palcoscenico meratese con un altro classico delle fiabe per l’infanzia, ovvero “La bella e la bestia” dei fratelli Grimm.

Lo spettacolo, indicato per bambini dai tre anni di età, ha una durata di circa 80 minuti e, con un linguaggio adatto anche ai più piccoli, soddisfa e rende felici anche gli adulti che ne escono divertiti e piacevolmente sorpresi.

La compagnia vanta un cast di 10/12 performer tra attori, cantanti, ballerini e acrobati, scelti tra i professionisti del panorama italiano di alto livello artistico, con canto rigorosamente dal vivo.

Il pubblico viene sempre coinvolto e partecipa attivamente alla narrazione. I piccoli, al termine di ogni spettacolo, potranno ammirare da vicino i costumi e scattare una foto ricordo con i personaggi della fiaba. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro prima dello spettacolo con posto unico a 5 euro.

L’accesso in sala è consentito nel rispetto delle normative Covid vigenti.

Informazioni: www.cineteatro.chiesadimerate.it

Mail meratecinema@gmail.com – info@duepuntisrl.it

Biglietteria tel. 039 9285473

Whatsapp 351 5890142 (solo messaggi)