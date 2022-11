Merate, il 27 ultimo spettacolo del festival nazionale di teatro Città di Merate

Appuntamento alle 17.30 all’Auditorium del Comune

In scena il gruppo Amici del Teatro di Roncade con “Ispettore generale” di Nikolaj Vasil’evic Gogol.

MERATE – Ultimo spettacolo in concorso per la sesta edizione del Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate” domenica 27 novembre alle 17.30 all’auditorium Spezzaferri: in scena il gruppo Amici del Teatro di Roncade con “Ispettore generale” di Nikolaj Vasil’evic Gogol.

Una commedia grottesca dove i corrotti abitanti di una piccola sperduta cittadina di provincia vengono improvvisamente ridestati nella loro quotidianità di disonesta prevaricazione, dalla notizia dell’arrivo di un ispettore generale, che altro non è che un giovinastro squattrinato che si renderà gradualmente conto di essere stato scambiato per una importante personalità e deciderà quindi di approfittare della situazione a suo vantaggio. Una simpatica e divertente commedia degli equivoci dove nulla è come sembra, ma anche una ironica sagace e feroce critica al malcostume della nostra società.

Come già sottolineato più volte l’obiettivo del Festival è quello di portare il miglior teatro non professionistico del panorama italiano a Merate. E, stando al successo di pubblico dei precedenti spettacoli, pare che lo scopo sia stato raggiunto.

“Sicuramente i risultati ottenuti da questa sesta edizione, benché non sia ancora terminata, ci spingono a pensare già al prossimo Festival, con la certezza che il pubblico abbia oramai inteso di che alto valore e qualità siano gli spettacoli proposti – fanno sapere gli organizzatori – . Siamo altresì certi che il Comune di Merate continuerà a sostenere in maniera concreta questo progetto. Noi sicuramente faremo del nostro meglio per rendere ogni edizione sempre più ricca e infatti stiamo già valutando di portare a 5 il numero degli spettacoli in concorso”.

Anche per lo spettacolo di domenica si consiglia vivamente la prenotazione: per farlo è sufficiente contattare il 335 5254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org .