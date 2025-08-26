Merate, il 29 si balla con Swing sotto le stelle

Appuntamento venerdì 29 agosto in piazza Libertà

L’iniziativa è proposta in collaborazione con l’associazione Lario Swing

MERATE – Serata danzante venerdì 29 agosto con “Swing sotto le stelle”. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Promozione Culturale e Turistica in collaborazione con Lario Swing Asd. L’appuntamento è in piazza Libertà a partire dalle 20.30, quando verranno impartire le nozioni dei passi base dello swing. Dopodiché, a partire dalle 21, socialdance.

In caso di maltempo l’evento, che è a ingresso gratuito, si svolgerà presso il Centro Sociale “Regina Teodolinda” in Piazza Don Minzoni n. 5.