Merate, il campione del mondo di fotografia Montini ospite in Auditorium

Appuntamento giovedì 31 marzo in Auditorium a Merate

Giulio Montini presenterà i suoi “Racconti di viaggio”

MERATE – Il giro del mondo con i “Racconti di viaggio” di Giulio Montini. Appuntamento da non perdere giovedì 31 marzo alle 21 in Auditorium con la serata che vedrà protagonista il fotografo pluri campione del mondo Giulio Montini, comasco, premiato qualche mese fa con l’ambizioso premio di Weather Photographer of the Year 2021 grazie a la fotografia “Morning fog” scattata dalla Rocchetta di Airuno.

L’appuntamento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra due circoli fotografici della Provincia di Lecco, Passione Fotografia Galbiate e FotoLibera, i cui presidenti (rispettivamente Dario Acciaretti e Luciano Ravasio) dichiarano: ”Siamo orgogliosi di poter ospitare un così importante autore, che è stato insignito di numerose onorificenze per gli ottimi risultati ottenuti in concorsi sia nazionali che internazionali: sono state ben 4300 le ammissioni e più di 1500 i premi ricevuti. Attraverso la visione dei suoi scatti avremo tutti modo, non solo di conoscere realtà lontane, ma anche di imparare.

Questa interessante serata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Merate ha ottenuto la raccomandazione D01/2022 di FIAF.

“Oltre a presentarci scatti da tutto il mondo, ci mostrerà quello con il quale ha vinto il primo premio nel concorso The weather photographer of the year 2021 – UK: una fotografia scattata ad Airuno”.

La serata è a ingresso gratuito, non necessita di prenotazione e si svolge in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid-19.