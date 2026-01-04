Merate, il Cineteatro Manzoni lancia la rassegna “Absolute Cinema”

L’iniziativa culturale è dedicata ai giovani dai 16 anni in su

Il primo incontro è il 14 gennaio con il critico Gabriele Lingiardi

MERATE – Col nuovo anno parte con una nuova iniziativa al Cineteatro Manzoni lanciata da un gruppo di ventenni facenti parte dello staff del cinema e patrocinata dal Comune di Merate e da Brianza Valley.

Si tratta di “Absolute Cinema“, una serie di incontri dedicati alla scoperta del mondo del cinema. Il primo appuntamento sarà il 14 gennaio in compagnia del critico cinematografico Gabriele Lingiardi che spiegherà nel dettaglio come il cinema è stato capace di influenzare il mondo nel corso della storia.

Il secondo incontro, il 23 gennaio, sarà insieme a Carlo Giuliano, content creator e caporedattore di Ciak Club, che intraprenderà un dialogo totalmente interattivo sul mondo social in rapporto al cinema indagando anche su cosa significa vivere questa passione in modo attivo.

Infine, nell’ultimo incontro del mese, il 28 gennaio, ci sarà un vero e proprio laboratorio in cui i partecipanti che potranno creare, collaborando insieme, la rassegna del mese successivo del Cineteatro. Ogni appuntamento sarà preceduto da un apericena. L’iscrizione ad “Absolute Cinema” è completamente gratuita ma per partecipare bisogna compilare il seguente form.