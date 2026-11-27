Appuntamento sabato 28 novembre all’auditorium Spezzaferri

Previsti il debutto della nuova commedia di Ronzinante e l’assegnazione degli otto riconoscimenti

MERATE – È arrivato il momento delle premiazioni per il Festival Nazionale di Teatro Città di Merate. Sabato 28 novembre, alle 20.30, l’Auditorium Spezzaferri ospiterà la serata conclusiva della rassegna organizzata da Ronzinante, che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito per gli spettacoli in cartellone. Saranno assegnati gli otto riconoscimenti previsti, ma prima il pubblico potrà assistere al debutto della nuova commedia della compagnia meratese, “Jena Ridens”.

Il testo, firmato da Alessandro Betti e Paola Galassi, sarà interpretato da Massimiliano Colombo, Silvia Arcurio, Michele Masullo e Giuseppe Colella, che ne curano anche la regia. La scenografia è di Antonella Ciceri.

La vicenda si svolge nel caveau di una banca, dove si ritrovano intrappolati un direttore, una guardia giurata e due rapinatori piuttosto pasticcioni. La situazione è già complicata, ma diventa ancora più drammatica quando scatta il conto alla rovescia: una volta chiuso il portellone, il sistema di aerazione riduce del 70% l’emissione d’aria. Mentre il tempo stringe, i quattro cercano un modo per ingannare l’attesa, improvvisandosi attori davanti alle telecamere di sorveglianza. La vicenda finisce così sotto i riflettori dei media, tra suspense, situazioni paradossali e risate, fino a un epilogo inatteso.

Al termine dello spettacolo si svolgerà la cerimonia di premiazione, con l’assegnazione dei riconoscimenti per il miglior spettacolo Città di Merate, il miglior spettacolo scelto dalla giuria del Liceo Agnesi e il gradimento del pubblico. Saranno inoltre premiati la miglior regia, la miglior attrice e il miglior attore protagonista, oltre alla miglior attrice e al miglior attore non protagonista.

La serata del 28 novembre arriva dopo l’ultimo appuntamento in concorso, “Macbeth Black-out”, portato in scena domenica 15 novembre dalla compagnia Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza. Lo spettacolo ha proposto una rilettura originale della tragedia di William Shakespeare e del melodramma di Giuseppe Verdi, ambientando la vicenda in un contesto contemporaneo e intrecciando le parole del drammaturgo inglese con la musica verdiana. Una versione in cui le profezie, le ambizioni e le paure dei protagonisti si confrontano con le inquietudini del presente.

Il Festival, promosso da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro e con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese, non chiuderà però definitivamente il sipario con le premiazioni.

In occasione del 25esimo anniversario di fondazione dell’associazione, sabato 12 dicembre alle 20.30 Ronzinante riporterà infatti in scena uno dei suoi spettacoli più significativi: “Aspettando Godot”di Samuel Beckett, che nella versione della compagnia ha ottenuto 16 riconoscimenti a livello nazionale.

L’appuntamento rientra nel cartellone “Natale con Ronzinante”, il programma di iniziative teatrali proposto dall’associazione per il mese di dicembre. Se per la serata del 28 novembre i posti sono già esauriti ed è disponibile soltanto una lista d’attesa, restano ancora disponibilità per «Aspettando Godot». Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni@ronzinante.org oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 335 5254536.