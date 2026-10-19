Merate, il Teatro Manzoni apre la stagione con il tutto esaurito

Appuntamento a teatro giovedì sera con “Io Marte, tu Mercole”

In scena Gianluca Scintilla Fubelli e Federica Camba, coppia sul palco e nella vita

MERATE – La stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Manzoni di Merate si apre con il tutto esaurito. Giovedì 22 ottobre, alle 21, saranno Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba a inaugurare il nuovo cartellone con “Io Marte, tu Mercole”, uno spettacolo che mescola comicità, musica e vita di coppia, raccontando con ironia le differenze e le contraddizioni di una relazione sentimentale.

Coppia sul palco e nella vita, i due artisti portano in scena un racconto fatto di complicità, battute, melodie e situazioni quotidiane nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi. Nel 2025, con il nome di “Gli Spettacolari”, i due hanno partecipato all’adventure game di Sky Pechino Express. Da quell’esperienza nasce “Io Marte, tu Mercole”, spettacolo che sta girando l’Italia e che racconta l’amore attraverso la loro relazione, tra ironia, leggerezza e situazioni di vita reale.

Tra sketch, racconti e momenti musicali, i protagonisti si confrontano sulle incomprensioni e sulle abitudini che caratterizzano ogni rapporto. Lei imprevedibile e profonda, lui esplosivo e diretto. Lei parla, lui ascolta, almeno all’inizio: poi la conversazione prosegue e l’attenzione rischia di venire meno. È proprio nelle differenze che prende forma il ritmo dello spettacolo, tra piccoli battibecchi, tenerezze e situazioni esilaranti.

Con “Io Marte, tu Mercole”, il Teatro Manzoni inaugura dunque la nuova stagione con una serata dedicata all’amore e alle sue imprevedibili contraddizioni, affidandosi a una coppia capace di alternare comicità e musica e di trasformare la quotidianità in uno spettacolo tutto da ridere.