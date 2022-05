Merate, in Auditorium il tributo a Pierpaolo Pasolini con Paolo D’Anna

Lo spettacolo è andato in scena venerdì sera in Auditorium

L’omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita: l’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco

MERATE – Un tributo, sentito e partecipe, a Pierpaolo Pasolini; poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, attore e drammaturgo italiano, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, avvenuta a Roma il 5 marzo del 1922.

Venerdì sera l’auditorium Giusi Spezzaferri ha ospitato lo spettacolo “I cento anni di Pasolini. I cento volti di Pasolini” ideato dall’attore e regista Paolo D’Anna, impegnato sul palco in un monologo in cui, grazie anche alla proiezione di alcuni spezzoni di film, ha ricostruito la ricca e per certi versi controversa biografia del grande uomo di cultura romano, attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopo guerra in avanti.

A introdurre la serata, dopo il saluto dell’assessore alla Cultura Fiorenza Albani, la presidente della Pro Loco Simona Vitali.