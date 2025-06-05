Merate, in Auditorium “La danza delle dee” con Virginia Conti e le sue allieve

Appuntamento venerdì sera in Auditorium a Merate
Lo spettacolo propone un viaggio nell’universo femminile a ritmo di danza e testi recitativi
MERATE – Un percorso, intenso e vibrante, all’interno dell’universo femminile. E’ quello che il pubblico potrà effettuare domani, venerdì 6 giugno, in occasione dello spettacolo “La danza delle dee: un viaggio dentro la donna” proposto da Le Radici della Danza di Montevecchia di Virginia Conti e dalle sue allieve.
L’iniziativa, promossa insieme alla Pro Loco, apre il ricco calendario di proposte di Estate a Merate e vuole offrire l’occasione di riflettere, con la leggerezza della danza e la profondità della poesia, sull’universo femminile.
Ispirato al saggio “Le dee dentro la donna” della psichiatra J. S. Bolen, lo spettacolo permetterà di esplorare i modelli archetipi delle divinità mitologiche, permettendo a ogni donna di identificarsi con le dee che governano la sua personalità, a imparare quale dea coltivare e quale tenere a freno e a sfruttare il potere di questi archetipi per diventare la perfetta eroina della propria storia personale.
Ingresso libero. Per informazioni: info@virginiadanzamovimento.com, 347 9250647