Merate, in biblioteca partono i Mercoledì delle storie

L’iniziativa, rivolta ai bambini, prenderà inizio mercoledì 1° ottobre

Appuntamento fisso i mercoledì pomeriggio in biblioteca

MERATE – Al via mercoledì 1° ottobre i Mercoledì delle storie, iniziativa che vuole diventare un appuntamento settimanale fisso per i piccoli lettori. Si tratta di incontri dedicati alla lettura ad alta voce: ogni mercoledì pomeriggio alle 16.30 la biblioteca si trasformerà in uno spazio accogliente e magico, dove i piccoli lettori potranno immergersi in un mondo fatto di avventure, fiabe e personaggi sorprendenti, guidati dalla voce delle bibliotecarie e di lettori volontari.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare la curiosità, l’immaginazione e l’amore per i libri fin dalla tenera età, creando al tempo stesso un momento di condivisione tra bambini, famiglie e comunità.

Gli incontri sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Informazioni: 039 9903147, biblioteca.civica@comune.merate.lc.it