Merate, in scena con Virginia Conti “Lilith, la danza dell’Origine”

Appuntamento domenica 7 giugno alle 18 in auditorium a Merate

Lo spettacolo di danze orientali è promosso da Le Radici della Danza in sinergia con la Pro Loco

MERATE – Un percorso artistico e culturale che intreccia danza orientale, musica e narrazione attraverso la figura simbolica della prima Donna, emblema del femminile libero, autentico e ancestrale.

Appuntamento da non perdere domenica 7 giugno alle 18 all’auditorium Spezzaferri di Merate con lo spettacolo “Lilith, la danza dell’origine – il richiamo ancestrale del femminile indomito”, portato in scena da Le Radici della Danza di Virginia Conti in collaborazione con Pro Loco di Merate e con il patrocinio del Comune di Merate.

Attraverso coreografie, testi teatrali e momenti evocativi, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione sul tema della libertà femminile, della riscoperta del corpo come memoria e linguaggio, e del valore culturale della danza orientale come espressione identitaria e artistica.

L’iniziativa è a ingresso libero.