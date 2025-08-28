Merate incantata dalla “Cartoon Music” al Festival Agnesi

Un viaggio sonoro e visivo tra animazione e improvvisazione

MERATE – Un’esperienza musicale e visiva fuori dal comune ha incantato il pubblico di Sala Zappa, gremita in ogni ordine di posto per “Cartoon Music”, uno degli appuntamenti di punta del Festival Agnesi, promosso dalla Scuola di Musica San Francesco di Merate.

Nella serata di ieri, 27 agosto, gli spettatori sono stati condotti in un suggestivo viaggio sonoro attraverso la storia dell’animazione, grazie all’originale interpretazione dell’ensemble Esecutori di Metallo su Carta.

Enrico Gabrielli, Alessandro Trabace, Marcello Corti e Giuseppe Gagliardi hanno trasformato la serata in un autentico laboratorio artistico, dove musica, improvvisazione e rumorismo si sono intrecciati con sette cortometraggi che ripercorrono cinquant’anni di storia dell’animazione.

“Più che un semplice concerto, l’evento è stato una vera esplorazione dei linguaggi sonori, culminata in un sentito omaggio a Guido Manuli, figura centrale e genio indiscusso dell’animazione italiana” spiegano i coordinatori.

Enrico Gabrielli ha guidato il pubblico al pianoforte, mentre Alessandro Trabace ha stupito la platea con un doppiaggio dal vivo, dando voce al personaggio di “Pulcinella e il Pesce magico” di Gianini e Luzzati.

Tra i momenti più intensi della serata, spicca la sonorizzazione di “African Tale” (1963), un cortometraggio poco noto ma sorprendentemente profondo, che affronta il tema della colonizzazione con uno sguardo originale e toccante.

“Con Cartoon Music vogliamo invitare il pubblico a esplorare nuovi paesaggi sonori – spiega Marcello Corti, trombettista, percussionista e curatore delle sonorizzazioni – L’ascolto è al centro dei progetti che 19’40’’ e gli Esecutori di Metallo su Carta propongono fin dal 2016. Il cartone animato, il videogioco, il film: sono strumenti per guidare il pubblico verso un’esperienza musicale attiva e consapevole. Quale musica? Tutta: quella bella, quella brutta, quella scritta, quella improvvisata. L’importante è che sia viva”.

Il Festival Agnesi prosegue questa sera, 28 agosto, con l’appuntamento “Giovani Talenti”, dedicato a quattro promettenti interpreti: Anna Prodi, Matilde Cozza e Sofia Patané al violino, accompagnati da Sebastiano Benzing al pianoforte. In programma, un repertorio di grandi capolavori della musica classica, dalla Sonata in La maggiore op. 162 D 574 di Franz Schubert alla Sonata in La maggiore op. 100 di Johannes Brahms, fino al celebre Prélude et Allegro di Fritz Kreisler.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il Festival Agnesi, ideato dalla Scuola di Musica San Francesco, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Fondo a Sostegno delle Arti dal Vivo.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.festivalagnesi.it.