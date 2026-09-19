Merate: incanto ed emozioni al concerto del trio Le Donne nel cortile di Palazzo Prinetti

L’iniziativa è stata promossa ieri sera, venerdì, dalla Pro Loco

Suggestioni e magia per un concerto reso ancora più speciale dalla calda luce delle candele

MERATE – È stata una serata carica di emozioni e ricca di magia quella organizzata venerdì 18 settembre dalla Pro Loco di Merate nel suggestivo cortile di Palazzo Prinetti. Circa duecento persone hanno scelto di partecipare all’appuntamento, varcando la soglia di uno dei luoghi simbolo di Merate, illuminato dalla calda luce delle candele.

Una scenografia unica e suggestiva che ha fatto da cornice al vibrante concerto del trio “Le Donne”: l’arpista Michela La Fauci, la violoncellista Elisa La Donna e la violinista Antonietta La Donna hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso un programma ricco e variegato spaziando dai brani di Nelson, Mascagni, Massenet, Kreisler, Conant, Tedeschi e Saint-Saëns alle celebri melodie di Modugno, Piazzolla, Morricone e Carosone.

Impossibile non farsi trasportare dalle note e dalle emozioni in un concerto che ha centrato l’obiettivo di regalare un’intensa e piacevole serata di fine estate.

La presidente della Pro Loco Simona Vitali ha voluto ringraziare di cuore il prevosto don Mauro Malighetti per aver messo a disposizione gli spazi del Palazzo Prinetti, consentendo al sodalizio di organizzare un appuntamento in una cornice tanto suggestiva quanto significativa per la comunità meratese.