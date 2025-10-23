Merate incontra la fotografia: il 25 la lectio magistralis di Maurizio Galimberti

Appuntamento sabato 25 ottobre alle 16 in Auditorium

La lectio magistralis sarà tenuta dal noto fotografo Maurizio Galimberti

MERATE – Una lectio magistralis con il famoso fotografo Maurizio Galimberti. Si svolgerà sabato 25 ottobre, alle 16, nell’auditorium Spezzaferri, l’incontro, da non perdere, con Maurizio Galimberti, che parlerà della sua carriera da fotografo, illustrando i suoi più celebri lavori, dai primi sino a quelli più recenti, raccontando parte della sua ricerca e delle sue tecniche.

Già da ragazzo si appassiona alla fotografia partecipando a concorsi fotografici utilizzando le classiche pellicole bianco e nero.

Dal 1983, inizia ad usare quasi esclusivamente le istantanee Polaroid sia per l’immediatezza e la verifica del risultato sia per la possibilità di “manipolare” in post produzione

la copia ottenuta. Sarà infatti proprio con la Polaroid che esprimerà una tecnica personale, chiamata anche “a grappolo” o “ad ali di farfalla”, che avrà come risultato finale un vero e proprio mosaico fotografico.

Con la fine della produzione Polaroid nel 2008 e pur con la difficile ripresa, un po’ sperimentale, della produzione da Impossible, la carenza di pellicole ha portato Galimberti ad utilizzare sempre più pellicole Fuji. Dal settembre 2017 è Instant Artist ufficiale Di Fuji Italia (progetto Instax Square).

Numerose le mostre allestite e i premi ricevuti a costellare una carriera splendida, focalizzata sempre sulla ricerca e sullo sguardo verso l’altro.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti della rassegna Mif – Merate incontra la fotografia.