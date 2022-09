Merate, iscrizioni aperte per il corso di storia dell’arte con la Pro Loco

Il tema di quest’anno è “Città d’arte, città nell’arte”

Dieci lezioni, al mercoledì sera, con la dottoressa Elisabetta Parente

MERATE – Dieci incontri, al mercoledì sera, per indagare il volto nascosto e meno conosciuto di città come Milano, Venezia e Roma. Prenderà il via il 19 ottobre il corso di storia dell’arte, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la critica Elisabetta Parente.

Diventato ormai una tradizione meratese, l’edizione di quest’anno avrà per tema “Città d’arte, città nell’arte”: le lezioni tratteranno il tema della città da un punto di vista prima storico-architettonico e in un secondo momento narrativo-pittorico, analizzando come, in epoche e periodi diversi, scrittori, pittori, fotografi abbiano nei secoli svelato aspetti sorprendenti di queste capitali della cultura e dell’arte. Al fine di dare una visione più completa dei temi affrontati, l’analisi di fotografie, opere ed immagini sarà integrata con letture tratte da carteggi e scritti teorici di critici e artisti.

Il corso si svilupperà su dieci mercoledì per sei mesi, dal 19 ottobre 2022 al 15 marzo 2023 dalle 21 alle 22.30 presso la sede Sala Civica Fratelli Cernuschi in Viale Lombardia, 14 a Merate.

Per quanto riguarda il costo complessivo di iscrizione al corso è di 80 euro per i soci e di 95 euro per i non soci. Le iscrizioni si possono effettuare mandando una mail a info@prolocomerate.org o chiamando al numero 039.9901323 durante gli orari di apertura della sede, oppure passando direttamente in loco, in via Roma 11 a Merate il martedì (10 – 12; 21 – 22.30), sabato (10 – 12).

PER VISUALIZZARE IL VOLANTINO CLICCA QUI