Merate, la band toscana “Musica da ripostiglio” al Music Factory 2025

Appuntamento venerdì 27 giugno alle 21 in auditorium a Merate

La band Musica da ripostiglio vanta importanti partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi, nonché la pubblicazione di diversi album

MERATE – Sarà la strepitosa band toscana Musica da ripostiglio l’assoluta protagonista del concerto in programma venerdì 27 giugno alle 21 all’auditorium Spezzaferri del Comune di Merate, in Piazza degli Eroi 3. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Campus The Music Factory, giunto alla quarta edizione. Ingresso libero e gratuito.

Musica da Ripostiglio nasce dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi alla voce e alla chitarra e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Il gruppo vanta importanti partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi: Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, SuperMax, condotto da Max Giusti, Non è un paese per giovani, ideato e condotto da Giovanni Veronesi, Tu Si Que Vales, condotto da Maria De Filippi e Gerry Scotti. Inoltre, partecipa per due volte al programma Edicola Fiore condotto da Fiorello in onda su Sky Uno HD e su TV8.

Negli ultimi anni la band è stata protagonista di numerose tournèe teatrali (Servo per Due, Signori in Carrozza, Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, Napule è …n’ata storia, Trattoria Menotti. ecc), grazie a preziose collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, ecc.

I Musica da ripostiglio sono molto attivi anche dal punto di vista discografico, fin dal 2010, con l’uscita di 7 album.

Per informazioni: merate.musica@gmail.com