Merate, la magia di Harry Potter al Teatro Manzoni con i Family Show

Appuntamento sabato 28 ottobre alle 15.30 al Teatro Manzoni di Merate

In scena dodici artisti, diretti da Michele Visone, con “Magic School Musical- I misteri di Hoghwards”

MERATE – Primo appuntamento della stagione dedicato alle famiglie sabato 28 ottobre alle 15.30 al Teatro Manzoni di Merate con il Family Show “Magic School Musical- I misteri di Hoghwards”.

Prodotto da All Crazy Art & Show con la regia di Michele Visone, lo spettacolo vede in scena dodici artisti tra attori, ballerini e cantanti per coinvolgere il pubblico di tutte le età nella famosa storia di Harry Potter e degli aspiranti giovani maghi della scuola di Hoghwards.

Il musical permetterà di conoscere Merlino, un mago avvincente e molto curioso, desideroso di scoprire le origini del suo passato, esplorando torri e camere segrete, sfogliando libri magici e affrontando poteri oscuri. Con l’aiuto della giovane maghetta Tara affronterà pericolose, ma emozionanti e suggestive avventure nella grande scuola di magia di Hogwarts.

Il musical è adatto a tutte le fasce d’età e, al termine dello spettacolo, selfie e video per tutti i bambini con i protagonisti nei loro splendidi costumi!

Ingresso posto unico al costo di 7 euro.

La biglietteria del teatro è aperta il martedì e giovedì dalle 21 alle 22 e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Informazioni: www.cineteatromanzonimerate.it Mail: cineteatromanzonimerate@gmail.com – info@duepuntisrl.it Whatsapp: 351 5890142