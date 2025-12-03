Merate, la Prima della Scala in diretta all’auditorium

Il 7 in diretta dalla Scala di Milano la trasmissione della Prima
L’iniziativa è a ingresso libero, ma è necessario prenotarsi entro il 4 dicembre
MERATE – C’è tempo fino al 4 dicembre per prenotare la partecipazione alla Prima della Scala. Domenica 7 dicembre, in occasione dell’apertura della stagione teatrale del Teatro alla Scala di Milano, verrà trasmessa in diretta sul grande schermo all’auditorium Spezzaferri l’opera “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič , diretta dal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Vasily Barkhatov.
L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria via mail a eventi.culturali@comune.merate.lc.it entro e non oltre il 4 dicembre 2025.