Merate, la Pro Loco conferma il corso di storia dell’arte con Elisabetta Parente

La presentazione del corso di storia dell’arte avverrà il 27 settembre nella sede della Pro Loco

In programma dieci lezioni sui luoghi e linguaggi dell’arte con focus sulla creatività medievale, moderna e contemporanea

MERATE – Verrà presentato venerdì 27 settembre alle 21 nella sede della Pro Loco in via Roma il nuovo corso di storia dell’arte, tenuto, come ormai da tradizione, da Elisabetta Parente.

La serie di lezioni avrà come tema “Luoghi e linguaggi dell’arte. Indagine sulla creatività medievale, moderna e contemporanea” e sarà strutturata in dieci incontri serali, in programma nella sala civica di via Fratelli Cernuschi dalle 21 alle 22.30.

Laureata in Lettere moderne con indirizzo artistico, Elisabetta Parente svolge attività divulgativa e di ricerca nel campo dei linguaggi artistici del contemporaneo. Consulente per collezionisti privati e fondazioni, si occupa dell’ideazione e della gestione di eventi culturali, con un particolare interesse rivolto alle situazioni in cui l’arte incontra altri saperi, quali la letteratura, il cinema, la musica, l’illustrazione, la fotografia.

“Nel grande racconto della storia dell’arte, non esiste un modo unico di procedere, ma soprattutto non si può non tenere conto della profonda trasformazione che hanno subito negli ultimi decenni tutti i linguaggi della comunicazione” dice Elisabetta Parente e aggiunge: “Alla luce delle richieste che oggi vengono rivolte ai giovani che si trovano a sostenere gli esami di Stato e le prove universitarie, è davvero importante favorire e diffondere un’idea di cultura diffusa che preveda non solo la conoscenza di singoli linguaggi espressivi, ma un dialettico e costante dialogo interdisciplinare”.

Concetti che Parente ribadirà il 17 nell’incontro di presentazione del corso, la cui prima lezione è in programma il 23 ottobre e avrà come tema “Rappresentare la guerra, dal dipinto al reportage”. Il costo di iscrizione varia dagli 85 euro dei soci ai 100 dei non soci, comprensivi quindi della tessera di iscrizione di 15 euro.

Per info e iscrizioni: info@prolocomerate.org – 3291586266