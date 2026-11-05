Merate, la Pro Loco organizza una visita al MUST per ammirare la Dama col liocorno di Raffaello

L’opera di Raffaello è esposta nell’ambito del progetto La Grande Arte in Brianza

La Pro Loco di Merate organizza una visita guidata al Must di Vimercate

MERATE – Una visita alla scoperta di uno dei capolavori di Raffaello. La Pro Loco di Merate organizza per giovedì 27 novembre un’uscita al MUST – Museo del Territorio, per ammirare da vicino il celebre dipinto La Dama col liocorno.

Dallo scorso 29 ottobre uno dei capolavori più affascinanti del grande maestro del Rinascimento è in mostra a Vimercate nell’ambito del progetto La Grande Arte in Brianza promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro.

L’iniziativa prevede due turni di visita guidata, alle 15 e alle 16.30, ciascuno con un massimo di 20 partecipanti. Il ritrovo è fissato all’ingresso del museo, a Villa Sottocasa, in via Vittorio Emanuele II 53, quindici minuti prima dell’orario scelto.

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro a persona, da versare direttamente sul posto. Per prenotare è necessario scrivere una mail a info@prolocomerate.org, indicando nome e cognome, turno prescelto e recapito telefonico.